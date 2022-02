Wonder Twins: in sviluppo il film sui personaggi DC Comics per HBO Max

HBO Max ha messo in sviluppo un film dedicato ai personaggi DC Comics, i Wonder Twins, con la regia affidata ad Adam Sztykiel.

HBO Max metterà mano ad altri personaggi DC Comics per l’adattamento in live-action di Wonder Twins, un lungometraggio dedicato ad i gemelli supereroi Zan e Jayna. A lavorare sul film ci sarà il regista Adam Sztykiel, che ha già già lavorato sul progetto di prossima uscita Black Adam.

Il film sui Wonder Twins avrà Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill che lavoreranno come produttori. L’etichetta Temple Hill ha già prodotto la saga di Twilight e Maze Runner. I Wonder Twins sono due gemelli comparsi nella serie animata del 1977 The All-New Super Friends Hour. I personaggi sono apparsi anche sull’albo numero 7 The Super Friends.

I due gemelli sono dotati di diverse capacità, tra le quali quelle di trasformarsi in animale (questo è un potere che appartiene a Jayne), ed in diverse forme di acqua (questo è un potere di Zan). I Wonder Twins sono apparsi anche in Teen Titans Go!, Smallville e The Flash.

Per quanto riguarda i fumetti in cui sono comparsi i personaggi, nel 2019 i Wonder Twins hanno ottenuto la loro prima serie dedicata, creata da Brian Michael Bendis. Ricordiamo che HBO Max sta realizzando anche un live-action su Black Canary ed uno su Batgirl.