Batgirl: le foto di Michael Keaton nei panni di Batman nel nuovo film

Michael Keaton torna a vestire l'armatura di Batman per il film di Batgirl: ecco le prime foto dal set della pellicola realizzata per HBO Max.

Stentiamo ancora a crederci, ma rivedremo Michael Keaton nella doppia veste di Bruce Wayne/Batman in ben due film, quest’anno: The Flash (dove “condividerà” il ruolo con Ben Affleck) e in Batgirl, che non uscirà al cinema ma sarà esclusivo per HBO Max. Direttamente dal set del film ecco arrivare i primi scatti non ufficiali, in cui l’attore americano veste nuovamente il costume dell’epoca burtoniana.

Batgirl è diretto dai registi di Bad Boys for Life Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash.

Nel lungometraggio vedremo JK Simmons ritornare a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser sarà il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo ancora non rivelato: la protagonista sarà Leslie Grace.

