Uber accetterà i pagamenti in crypto, almeno in futuro

Uber ha confermato la propria intenzione di accettare i pagamenti in cryptovalute, seppur per il momento il tutto non sia ancora stato implementato.

Sempre più compagnie si trovano ad annunciare la propria entrata nel mondo delle cryptovalute, in un modo o nell’altro, visto che in alcuni casi si tratta di investimenti, e in altri di semplice supporto. È questo il caso di Uber, che come confermato dal CEO accetterà in futuro pagamenti utilizzando delle crypto, seppur servirà prima rispettare alcuni requisiti.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Dara Khosrowshahi della compagnia:

Uber accetterà le crypto in futuro? Assolutamente, a un certo punto. Con il meccanismo di exchange che diventa sempre meno costoso, oltre che amichevole per l’ambiente, penso che ci vedrete entrare nelle crypto un po’ di più.

Nel caso in cui la compagnia si lanciasse in questo mondo, si unirebbe a diverse altre compagnie che hanno deciso di proporsi in quest’ambito, seppur alcune si trovino ancora contrare a questo tipo di mondo e si distanzino volontariamente dal tutto.

Di sicuro, il mondo dei motori e delle auto sostenibili si è già aperto al tutto per quel che riguarda il supporto di Tesla, e di conseguenza il colosso dei trasporti non farebbe comunque da apripista in quest’ambito, ma staremo a vedere quando maggiori dettagli sul tutto verranno confermati.