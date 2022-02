Spider-Man: No Way Home ha battuto gli incassi di Avatar negli Stati Uniti

Spider-Man: No Way Home ha battuto gli incassi di Avatar negli USA diventando il terzo film al box-office negli Stati Uniti.

Spider-Man: No Way Home è riuscito a battere gli incassi americani di Avatar, superando i 760,5 milioni di dollari, arrivando a 760,9, e diventando il terzo film migliore di sempre negli Stati Uniti per box-office. Il risultato è ancora più importate considerando i tempi di pandemia che stiamo vivendo, e che hanno messo in grosse difficoltà le sale cinematografiche.

Il fatto che Spider-Man: No Way Home sia diventato il terzo incasso di sempre negli Stati Uniti non permetterà comunque al lungometraggio di scalare ulteriori posizioni, considerando che le altre due posizioni sono irraggiungibili: Avengers: Endgame ha ottenuto 858 milioni, mentre Star Wars: Il Risveglio della Forza 936 milioni.

A livello internazionale Spider-Man: No Way Home ha invece guadagnato 1 miliardo di dollari, che, sommati agli incassi casalinghi portano il complessivo al box-office a 1,8 miliardi. Il lungometraggio è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.