Samsung Galaxy M23 5G si mostra in un database prima del reveal

Nel corso del tempo, Samsung si è trovata non solamente a migliorare la serie di dispositivi flagship, che fra pieghevoli ed S, visto l’annuncio dei nuovi S22 appena arrivato, non si può certo dire sia poco considerato, ma per fortuna il focus della compagnia non ha tralasciato anche il mercato budget. Parliamo infatti di un’azienda che ha investito molto al fine di produrre sempre più telefoni con supporto al 5G dal costo non esagerato, con un nuovo gioiellino che sembra ormai pronto al debutto.

Come riportato sulle pagine di SamMobile infatti, il dispositivo con numero SM-M236B_DS è stato avvistato nel database Bluetooth ed FCC, il quale ha avuto modo di confermare quindi anticipatamente l’esistenza del nuovo gioiellino, il quale a quanto parte sarà proprio il Galaxy M23 5G, seppur si parli comunque del possibile debutto di M23 LTE. Ovviamente, non abbiamo ancora a che fare con degli annunci ufficiali, ed è anzi bene prendere il tutto con le pinze fino a che la compagnia non parlerà dei prossimi dispositivi.

C’è da dire che purtroppo al momento non abbiamo molti dettagli su questi, seppur sembra che gli stessi si presenteranno con un display pronto a offrire refresh rate elevate e schermo Super AMOLED, oltre che Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, USB di tipo C, sensore per le impronte digitali sotto allo schermo e una batteria da almeno 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida. Per il retro si parla invece di un totale di quattro fotocamere, il che sarebbe in linea con la continua evoluzione che il colosso sta dando ai suoi gioiellini, seppur non ci siano dettagli in merito a queste.

Staremo quindi a vedere quando finalmente Samsung avrà modo di esporsi anche in merito allo sviluppo dei suoi smartphone di fascia media e medio-bassa, considerato che al momento non ci sono stati annunci di alcun tipo.