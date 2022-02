Neuralink sotto accusa: «morte 15 delle 23 scimmie usate come cavia». Ma Elon Musk non commenta

Neuralink nel mirino delle organizzazioni a tutela dei diritti degli animali. Gli animalisti contestano alla startup di Elon Musk di sottoporre le scimmie usate per i test a «sofferenza estrema». Neuralink è una società che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili.

La denuncia arriva dal Physicians Committee for Responsible Medicine, che sostiene di aver avuto accesso ad oltre 700 pagine di documenti, registri veterinari e rapporti relativi agli esperimenti della Neuralink. I documenti parlano chiaro: sono morte 15 delle 23 scimmie utilizzate come cavie. Una delle scimmie è stata soppressa dai ricercatori: aveva sviluppato un’infezione cutanea dopo l’operazione di installazione dell’impianto. Stessa sorte per un secondo primate, trovato – probabilmente per auto amputazione – senza diverse dita delle mani. Una terza scimmia è morta poco dopo l’intervento, secondo l’autopsia aveva un’emorragia cerebrale.

«Praticamente ogni singola scimmia a cui è stato impiantato il chip ha manifestato gravi sintomi», ha detto Jeremy Beckham, il direttore del PCRM.

Il PCRM chiede la sospensione immediata di tutti i test, presentando una denuncia al dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti contro l’Università della California Davis e Neuralink.

Neuralink si è trincerata dietro ad un categorico No Comment, mentre l’Università della California ha affermato di aver interrotto ogni rapporto con l’azienda di Musk nel 2020, rivendicando di rispettare ogni legge in materia di tutela degli animali.