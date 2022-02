Messenger: il limite di tempo per gli audio sale a 30 minuti

Come confermato in via ufficiale da parte del colosso Meta, gli utenti possono ora inviare audio fino a 30 minuti sulla piattaforma di Messenger.

Nella giornata di ieri, proprio San Valentino, Meta ha fatto un interessante annuncio riguardante la piattaforma di Messenger. Si parla nello specifico di un incremento del limite temporale massimo degli audio che gli utenti inviano, e di conseguenza possono ricevere, il quale fino a oggi è stato di 60 secondi.

Un numero in realtà abbastanza limitante, che proprio per la giornata degli innamorati è stato alzato di molto, dato che si parla ora di un massimo di 30 minuti, cifra pensata proprio per permettere alle coppie di scambiarsi degli auguri ben più elaborati anche sulla piattaforma di messaggistica in questione.

Ovviamente, abbiamo a che fare con una cifra a tratti esagerata, visto che nonostante il precedente limite potesse risultare in alcuni casi alquanto proibitivo, questo è di certo fin troppo espansivo, dato che capita generalmente davvero di rado che degli utenti decidano di inviare audio da una durata così grande.

Resta comunque il fatto che si tratta di una possibilità aggiuntiva, la quale non toglie quindi nulla al servizio di base, e permetterà agli utenti di esprimersi senza problemi e senza preoccupazioni di sforare da un momento all’altro il limite del minutaggio e di finire a parlare a vuoto senza registrare.