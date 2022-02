How I Met Your Father rinnovato per una seconda stagione

Hulu ha rinnovato How I Met Your Father per una seconda stagione, ordinando lo sviluppo di venti nuovi episodi. La serie arriverà in Italia a maggio.

Dopo che negli Stati Uniti ha fatto il suo esordio su Hulu, la serie spin-off How I Met your Father è stata rinnovata per una seconda stagione. La piattaforma streaming ha ordinato lo sviluppo di altri venti episodi dello show, doppiando così il numero di puntate della prima stagione.

Il rinnovo per una seconda stagione di How I Met your Father arriva prima che il pubblico italiano possa aver ancora dato uno sguardo al telefilm, considerando che lo show farà il suo esordio in Italia l’11 maggio su Disney+.

How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, e vede protagonista Sophie (Hilary Duff) che racconta al figlio di come si è conosciuta con il padre del bambino. Si tratta di una storia che riporta i protagonisti nel 2021, periodo in cui Sophie assieme ad i suoi amici Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma) erano intenti a cercare di capire chi fossero, cosa volevano dalla vita, e come potevano innamorarsi nell’epoca delle app d’incontri.

Ricordiamo che lo show è uno spin-off di How I met your Mother, che è andato in onda dal 2005 al 2014, ed è attualmente disponibile su Netflix. Il telefilm è stato distribuito il 18 gennaio su Hulu negli Stati Uniti. Lo sviluppo del progetto è stato annunciato all’inizio del 2021.