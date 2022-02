Google Pixel: smartphone pieghevole in arrivo a fine 2022, parola di Ross Young

Secondo il CEO di DSCC, Google non avrebbe affatto abbandonato i suoi progetti per il Pixel Fold. Lo smartphone pieghevole arriverà nel 2022, con un anno di ritardo.

Il Pixel pieghevole non è morto, anzi. Google – al netto di alcune difficoltà – sta continuando a lavorare al suo smartphone pieghevole, a dirlo è Ross Young, CEO di DSCC. «L’inizio di produzione dello schermo flessibile è prevista nel corso del terzo trimestre del 2022», ha detto. Da qui un possibile lancio verso la fine dell’anno, anche se sembra possibile che la presentazione arrivi con un po’ d’anticipo, forse già nel mese di ottobre.

Ma le cose non stanno filando esattamente per il meglio: il progetto doveva debuttare a dicembre del 2021, secondo i piani originali. Ma non se ne fece nulla a causa di alcuni gravi problemi che, sostiene Ross, avrebbero convinto Google a cancellare tutti gli ordini per i componenti del device.

Si parla, dunque, di un anno pieno di ritardo. Non è poco. Ma forse a festeggiare sono i consumatori: Google avrebbe, infatti, utilizzato questi 12 mesi per migliorare ulteriormente l’hardware e il software del device, mettendo entrambi gli aspetti al passo con l’agguerrita concorrenza. Il segmento degli smartphone pieghevoli è sempre più affollato e Google dovrà necessariamente giocarsi bene le sue carte.

