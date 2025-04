Google vuole spostare la produzione dei Pixel in India

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Vietnam stanno costringendo Google a ripensare radicalmente la strategia produttiva dei suoi smartphone Pixel. Secondo quanto riportato da fonti industriali citate dall’Economic Times, il colosso di Mountain View sarebbe in trattative avanzate con i suoi partner di produzione in India per spostare una parte significativa della produzione attualmente basata in Vietnam.

La nuova strategia di Google spinta dai dazi di Trump

Vietnam è oggi il principale polo produttivo dei Pixel, ma già con il lancio della serie Pixel 8, Google aveva iniziato a produrre una parte dei dispositivi anche in India. Ora, complice l’aumento dei dazi statunitensi, questa scelta potrebbe diventare centrale. L’amministrazione Trump ha annunciato infatti l’introduzione di tariffe doganali del 46% sui prodotti provenienti dal Vietnam, mentre i dispositivi importati dall’India subiranno un’imposta inferiore, pari al 26%. Una differenza che, per un’azienda globale come Google, pesa in modo determinante sui costi complessivi.

Per questo motivo, Google sarebbe in fase di trattativa con Dixon Technologies e Foxconn, i due principali partner indiani, per intensificare la produzione nel Paese. Attualmente, in India vengono assemblati tra i 43.000 e i 45.000 smartphone Pixel ogni mese, con Dixon che si occupa di circa il 65-70% della produzione.

Le mosse future non si limiterebbero soltanto all’assemblaggio. Google starebbe anche pianificando di trasferire ulteriormente la catena di fornitura in India, includendo componenti fondamentali come scocche, caricabatterie, scanner di impronte digitali e batterie. In questo modo, l’azienda potrebbe non solo ridurre ulteriormente i costi legati ai dazi, ma anche rafforzare la resilienza della supply chain in un contesto geopolitico sempre più instabile.

Con una quota di mercato negli Stati Uniti che, grazie ai modelli più recenti, è raddoppiata passando dal 7% al 14%, Google sembra determinata a consolidare il successo dei suoi Pixel. Spostare la produzione in India potrebbe rivelarsi una mossa cruciale per mantenere la crescita e difendersi dall’imprevedibilità delle politiche commerciali.