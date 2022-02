Discosogni: arriva con BAO la nuova opera di Alessandra Rostagnotto

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Discosogni, di Alessandra Rostagnotto, opera prima disponibile il libreria dal 24 febbraio e che ci regala una favola moderna venata di amarcord.

Questa la sinossi della graphic novel:

La metà degli anni Ottanta. La riviera ligure. Ambra scrive canzoni e compone musica. Sogna il successo, ma per ora lavora nella gelateria di sua zia e si esibisce tra piano bar, balere e fiere di paese, dove il pubblico non sembra proprio apprezzarla. Giovanni adora ballare e veste da Dio, ma in discoteca è guardato come quello strano, e non riesce a vivere serenamente la propria identità.

Un giorno incontrano un produttore disilluso che si trova costretto a creare dal nulla una nuova pop star, e Giovanni diventa Zaff Hero, bello e improbabile cantante di Chicago venuto a farsi adorare dalle adolescenti italiane. Con le basi e la voce bassa di Ambra, in rigoroso playback, Giovanni andrà a Sanremo. Cosa può andare storto?

Alessandra Rostagnotto, classe 1994, vive a Pinerolo dove lavora come fumettista e illustratrice. Dopo la laurea in Design e Comunicazione visiva al Politecnico di Torino consegue un Master in Illustrazione alla Kingston University di Londra. Lavora principalmente con gli Stati Uniti, dove progetta copertine di album per musicisti emergenti e illustra articoli per riviste di cinema come “The Hollywood Reporter”. Attualmente in villeggiatura a Spotorno a giocare soldi a burraco con i suoi amici pensionati.

