Apple potrebbe lanciare tre nuovi Mac nel prossimo evento di marzo

Apple si sta preparando a tre nuovi Mac per il suo nuovo evento, che stando a quel che sappiamo, come riportato dal noto giornalista Mark Gurman dovrebbe avere luogo nella giornata dell’8 marzo 2022. Il tutto è stato anticipato da Consomac, che ha anticipato la registrazione dei modelli A2615, A2686 e A2681, i quali stando a quel che sappiamo faranno girare macOS Monterey, seppur al momento purtroppo non ci siano ancora ulteriori dettagli sulla questione.

Siamo ancora di scoprire i piani della compagnia per questo 2022, visto che all’infuori dei molti report che hanno anticipato l’intenzione del colosso di Cupertino di dare il via a diversi eventi, non abbiamo avuto alcun tipo di conferma ufficiale in merito a quali saranno i prossimi prodotti lanciati. Seppur generalmente le conferenze della compagnia si focalizzano su diversi tipi di prodotti, pare che a quanto pare la prossima avrà un focus specifico nel mondo dei Mac, che non sia già il momento di scoprire di più in merito ai tanto chiacchierati SoC M2 che la compagnia starebbe sviluppando da tempo?

Stando a Mark Gurman, i dispositivi verranno infatti annunciati quest’anno, e si parlerà di un iMac più grande pronto a rimpiazzare i modelli da 27 pollici, oltre che un nuovo Mac mini e un MacBook Air. Nel mentre, un report di MySmartPrice ha approfondito il modello noto come A2615, il quale stando alle fonti del sito dovrebbe presentarsi proprio come un Mac Pro o un Mac mini, il che potrebbe quindi confermare quanto anticipato da Gurman. Tuttavia, pare si parli per adesso ancora dell’utilizzo dei chip M1 Pro ed M1 Max per i nuovi device.

Non abbiamo ancora quindi conferme ufficiali sulla questione, sperando che la mela morsicata possa presto aggiornare i fan in merito a quanto terrà la sua prossima presentazione.