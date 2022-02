WhatsApp sempre più simile a Facebook: arrivano le immagini di copertina

La beta di WhatsApp ci regala qualche anticipazione sul futuro dell’app di messaggistica. Con la versione 22.4.0.75 arriva un nuovo strumento di personalizzazione dei profili: le copertine, ossia delle grandi immagini orizzontali sulla falsariga di quelle di Facebook.

Sembra che la feature sia un’esclusiva degli account WhatsApp Business, ossia quelli dedicati alle aziende.

Le attività commerciali potranno quindi personalizzare il loro account affiancando all’immagine del profilo una nuova immagine di copertina di loro scelta. La nuova feature per il momento si è fatta vedere nella versione della beta di WhatsApp per iOS, ma non ci sono motivi per pensare che le copertine, presto o tardino, non arrivino anche su Android.

Peraltro, la novità è ancora ‘nascosta’ ed è stata scoperta andando a scavare nel codice dell’App. WhatsApp non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo delle immagini di copertina e non sappiamo se un domani saranno effettivamente un’esclusiva degli account Business o se, al contrario, verranno resi disponibili anche per gli utenti comuni.

WABetaInfo ha condiviso uno screenshot della nuova feature. Troviamo la solita icona della fotocamera, che gli utenti potranno selezionare per importare una foto dalla galleria, oppure per scattarne una nuova utilizzando la fotocamera.