OnePlus Nord CE 2: spuntano design e prime specifiche ufficiali

Prima del nuovo evento OnePlus che avrà luogo nella giornata del 17 febbraio, il OnePlus Nord CE 2 è stato approfondito in via ufficiale.

OnePlus avrà modo di presentare i suoi prossimi dispositivi nel corso del nuovo evento fissato per la giornata del 17 febbraio 2022, durante la quale dovremmo finalmente avere modo di mettere i nostri occhi sui OnePlus Nord CE 2.

Tuttavia, qualche giorno in anticipo rispetto all’evento, l’Head of Product di OnePlus, Oliver Zhang, ha parlato dei dispositivi alle pagine di TechRadar, svelandone anche il design, che potete ammirare in copertina all’articolo, come riportato da Gizmochina. Si parla del primo colore Bahams Blu, che però sarà seguito anche da quello noto come Grigio Mirror, non ancora reso disponibile attraverso delle immagini. Troviamo un design piuttosto simile, fotocamere a parte, a quanto visto con i precedenti.

È stata anche confermata una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W, oltre che uno slot per le microSD utile per espandere la memoria fino a 1 TB aggiuntivo. Stando a quel che sappiamo, il dispositivo offrirà un SoC MediaTek Dimensity 900 all’interno, con uno schermo da 6,43 pollici AMOLED FHD+, un minimo di 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2.

La fotocamera principale sul retro dovrebbe offrire 64 MP, accompagnata da una 8 MP ultra grandangolare e da un’ultima 2 MP macro, con invece 16 MP nella punch-hole posta nella parte frontale.