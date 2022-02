Nope: lo spot del Super Bowl e il poster del nuovo thriller di Jordan Peele

Vi abbiamo mostrato ieri le prime immagini di Nope, la nuova, misteriosa creazione di Jordan Peele, premio Oscar specializzato nel cinema di stampo thriller: arriva ora lo spot della pellicola, uscito per il Super Bowl, che vi mostriamo insieme al primo poster ufficiale.

Il film, in uscita il 22 luglio nelle sale statunitensi e presto anche in quelle nostrane, riunisce Peele con Daniel Kaluuya (già visto in Scappa – Get out e Judas and the Black Messiah) e aggiunge al cast anche Keke Palmer e Steven Yeun. La trama è attualmente un mistero: il trailer ci mostra come nei cieli sopra a un ranch californiano appare “qualcosa” di molto pericoloso da cui scappare, anche se sembra impossibile…

Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Peele (che ne è anche produttore insieme ad Ian Cooper) troviamo anche Michael Wincott e Brandon Perea. La distribuzione sarà opera di Universal Pictures.

Leggi anche: