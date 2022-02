Fight Club – David Fincher sulla censura del finale in Cina: “Se non piaceva il film perché l’hanno distribuito?”

Considerando che in Cina è stato censurato il finale del film Fight Club dal servizio streaming Tencent Video, scatenando la reazione di Chuck Palaniuk, da poco sono arrivate anche le parole del regista del lungometraggio, David Fincher, che ha fatto intendere come, considerando che non è stato reputato adeguato il finale, non sarebbe stato il caso che Tencent Video acquisisse i diritti di distribuzione del film.

Queste sono le parole di David Fincher sulla censura al finale di Fight Club:

Ritengo divertente il fatto che chi ha scritto il finale cinese del film abbia letto il libro, perché sembra abbastanza simile. Sappiamo che una casa di distribuzione in Cina ha acquisito i diritti del film dalla New Regency con un contratto standard, che stabiliva che dei tagli potevano essere fatti per questioni di censura. Però nessuno e niente stabiliva che il film potesse essere tagliato perché non piaceva il finale. Mi fa ridere una cosa del genere, il fatto che vogliano un titolo come Fight Club per il loro servizio per trasformarlo in un film diverso. Ma si tratta di una fo***ta pellicola di vent’anni fa, non aveva mica la reputazione di un lungometraggio coccoloso.