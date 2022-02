The Unbearable Weight Of Massive Talent: il trailer multilingua del film “di” Nicolas Cage

Dopo il primo teaser in lingua originale, arriva ora una singolare versione multilingua del trailer di The Unbearable Weight Of Massive Talent.

13—Feb—2022 / 8:40 AM

Manco fosse una canzone tratta da un Classico Disney, ecco tornare il trailer di The Unbearable Weight Of Massive Talent, il nuovo film con Nicolas Cage (nei panni di se stesso!) in una versione davvero singolare, multilingua: naturalmente c’è anche l’italiano.

Nel cast del film, in uscita ad aprile nelle sale americane, oltre allo stesso Nicolas Cage ci saranno Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

La trama è incentrata su un Nicolas Cage creativamente insoddisfatto e sulla soglia della completa rovina finanziaria. L’attore è dunque costretto ad accettare un’offerta da un milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo super fan, interpretato da Pedro Pascal. Quando però le cose prenderanno una piega pericolosa, Cage dovrà essere in grado di dimostrare a tutti gli invitati di essere all’altezza della sua stessa leggenda, canalizzando le caratteristiche di tutti i suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e i suoi cari.

