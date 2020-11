The Unbearable Weight Of Massive Talent: Neil Patrick Harris nel cast

Neil Patrick Harris si unisce al cast di The Unbearable Weight of Massive Talent, il folle film su Nicolas Cage con Nicolas Cage prodotto da Lionsgate.

L’attore co-protagonista di How Met Your Mother, vincitore del Tony Award e dell’Emmy per Glee, Neil Patrick Harris, entra ufficialmente nel cast di The Unbearable Weight of Massive Talent, il film con Nicolas Cage su Nicolas Cage.

A fargli compagnia, oltre al protagonista già citato, troverà Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Paco León, Sharon Horgan e la “nostra” Alessandra Mastronardi. Harris interpreterà il ruolo dell’agente di Cage.

Il film, attualmente in produzione, si candida a diventare uno dei più folli degli ultimi anni. La trama è incentrata su un Nicolas Cage creativamente insoddisfatto e sulla soglia della completa rovina finanziaria. L’attore è dunque costretto ad accettare un’offerta da un milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo super fan, interpretato da Pedro Pascal. Quando però le cose prenderanno una piega pericolosa, Cage dovrà essere in grado di dimostrare a tutti gli invitati di essere all’altezza della sua stessa leggenda, canalizzando le caratteristiche di tutti i suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e i suoi cari.

The Unbearable Weight of Massive Talen sarà diretto da Tom Gormican che ha anche curato la sceneggiatura insieme a Kevin Etten. Kevin Turen, Kristin Burr e Mike Nilon sono i produttori. James Myers e Brady Fujikawa stanno supervisionando il lungometraggio per Lionsgate.

Neil Patrick Harris apparirà in Matrix 4, ma prima del film delle Wachowski potrà essere visto in It’s a Sin, la miniserie in 5 puntate ideata da Russel T. Davies per Channel 4 e HBO Max. Il quattro volte nominato ai Golden Globe ha recentemente interpretato il ruolo del Conte Olaf nella serie Netflix Una serie di sfortunati eventi.