Harry Potter – Scopri la magia: lungo gameplay ufficiale dal beta test del videogioco

Nel corso del 2021, Harry Potter: Magic Awakened è stato lanciato con successo in Cina e territori limitrofi: il nuovo videogioco mobile del Wizarding World arriva ora anche in Europa (in Italia si intitolerà Harry Potter – Scopri la magia) ed è attualmente in corso una beta a inviti, di cui è stato rilasciato un lungo video di gameplay ufficiale.

Il gioco sarà un RPG story driven con diversi minigiochi e combattimenti decisi tramite un sistema card game based. Potete visionare il trailer qui, mentre il sito ufficiale lo trovate qui. Potete anche preiscrivervi per il lancio su Google Play per dispositivi Android a quest’indirizzo: il gioco dovrebbe essere rilasciato a breve ed entro l’anno arrivare anche su iOS.

Questa invece la sinossi ufficiale:

Impara a padroneggiare la magia! Hai ricevuto la lettera di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, perciò preparati ad affrontare entusiasmanti duelli magici multigiocatore in tempo reale, a visitare gli stupefacenti negozi di Diagon Alley, a svelare misteri mentre esplori le sale di Hogwarts, a giocare a Quidditch, a esplorare la Foresta Proibita e molto altro in questo nuovo gioco di ruolo con carte collezionabili!

