WhatsApp: nuovi dettagli sulle Community in arrivo

Nel corso degli ultimi mesi, fra le novità di WhatsApp in arrivo, si è parlato molto delle Community, un luogo particolarmente interessante che dovrebbe permettere agli utenti di fruire di un’esperienza simile a quella dei gruppi ben noti, ma per certi versi particolarmente diversa. Si parla anche questa volta di novità che arrivano grazie al supporto di WABetaInfo, pagina particolarmente informata in merito alle prossime feature dell’app di messaggistica, che di tanto in tanto pubblica aggiornamenti con le informazioni ricavate.

Le novità riguardano questa volta due messaggi delle Community, che potete vedere in copertina all’articolo, e che vi riportiamo qui di seguito:

Porta i gruppi in un solo luogo – Aggiungi i gruppi che gestisci in un solo posto per un accesso maggiormente semplice

– Aggiungi i gruppi che gestisci in un solo posto per un accesso maggiormente semplice Raggiungi tutti in una volta – Invia annunci a tutti i membri e tienili aggiornati

Si parla proprio di alcuni degli obiettivi che le Community di WhatsApp dovrebbero portare avanti, quello di rendere la vita maggiormente semplice per gli amministratore di molteplici gruppi, che avranno infatti privilegi maggiori in questo ambito. Come mostrato in foto, pare che le icone si presenteranno con una forma quadrata ma leggermente tondeggiante, ben riconoscibile rispetto a quella delle classiche foto profilo e dei gruppi attualmente già presenti sulla piattaforma di comunicazione.

C’è da sottolineare che pare si parlerà della possibilità di portare in un solo luogo fino a un massimo di 10 gruppi totali, i quali però dovrebbero risultare sufficienti nella maggior parte dei casi. Al momento il tutto non può essere provato da alcun utente, visto che Meta è al lavoro al fine di implementare il tutto nel corso dei prossimi mesi, e per il momento non ci resta che aspettare aggiornamenti relativi allo stato di sviluppo, non ancora approfondito da parte della compagnia.