What’s My Name sarà l’ultimo film di Jean-Claude Van Damme prima del ritiro

Un film autobiografico dal titolo What's My Name segnerà la fine della carriera cinematografica di Jean-Claude Van Damme.

Jean-Claude Van Damme ha trovato il suo ultimo progetto cinematografico prima dal ritiro, il titolo del film sarà What’s My Name. Lo stesso Van Damme ha detto a Deadline che si tratterà di un film molto personale, che segnerà la fine della sua carriera come attore di lungometraggi da combattimento.

Nel film Van Damme interpreterà sé stesso. Nella storia, dopo un coma dovuto ad un incidente stradale, Van Damme si risveglierà in stato di amnesia, e cercherà di ricostruire il suo percorso di vita attraverso i combattimenti più importanti con i suoi rivali storici.

Lo stesso Van Dan Damme ha detto:

Voglio lasciare la scena rivisitando la mia carriera, partendo da Senza esclusione di colpi, che ha segnato l’inizio del mio percorso. E vorrei che questo film sia sulla scia proprio di Senza esclusione di colpi, però ad un livello più alto.

A dirigere What’s My Name sarà Jeremy Zag, con la produzione affidata a Cross Creek, ed a Tyler Thompson assieme a Asko Akopyan, Zag ed allo stesso Van Damme. Il produttore esecutivo del progetto è John Soibatian. Cross Creek finanzierà il film che riporterà Va Damme a combattere contro alcuni dei suoi rivali storici.

La sceneggiatura di What’s My Name sarà realizzata da Nick Vallelonga e Paul Sloan (Stilleto), su un soggetto dello stesso Van Damme. Wild Bunch International si occuperà della vendita all’estero del lungometraggio, mentre CAA Media Finance deterrà i diritti di distribuzione negli Stati Uniti.