Reddit: arriva Talk, novità in stile Clubhouse

Reddit ha deciso di rivoluzionare le proprie potenzialità grazie a un’idea che ricorda senza ombra di dubbio quella vista con Clubhouse, piattaforma che soprattutto nel breve periodo ha avuto molto successo. Si parla di Reddit Talk, che dopo aver anticipato le proprie potenzialità in maniera alquanto ristretta.

Come avviene negli Spaces di Twitter e su Clubhouse, la nuova esperienza nasce quando un moderatore crea una chatroom con persone che si uniscono al tutto come ascoltatori, e hanno la possibilità di reagire ai contenuti attraverso delle emoji e commentando, nonché alzando la mano per provare a far sì che i moderatori permettano loro di parlare. Resta possibile per questi ultimi gestire il tutto sotto ogni punto di vista, decidendo quindi chi può unirsi alla chiamata in corso, come anche chi va bannato o buttato fuori dalla stanza, per far sì che si mantenga l’ambiente che si desidera.

Dopo che il tutto è arrivato solamente per l’app di Reddit su iOS e Android inizialmente, la novità è giunta anche su browser desktop, ed è superfluo dire che i suoi utilizzi in realtà sono a dir poco sconfinati. Fra riunioni di lavoro, classi scolastiche e ogni tipo di contenuto digitale per mettere in comunicazione degli individui in un ambiente ordinato, Talk si presenta come un’ottima alternativa a quella vista in diversi altri casi, che tra l’altro ha modo di essere sfruttata da browser da un qualunque computer.

C’è da dire che anche tutti i comandi risultano particolarmente facili da capire, e che la possibilità per i moderatori di far parlare fino a 30 persone apre le porte a moltissimi ambiti, evitando quindi fastidiose limitazioni viste in altri casi, visto che non poteva mancare anche una funzione di registrazione piuttosto completa.