La Bella e la Bestia: la serie prequel di Disney+ è stata stoppata

La lavorazione della serie prequel di La Bella e la Bestia dedicata ad i personaggi di Gaston e LeFou è stata, al momento, stoppata. Non si dovrebbe trattare di una totale cancellazione ma di uno stop dovuto a motivi tecnici e creativi. Sembra che la sceneggiatura e le musiche del progetto ancora non siano pronte per far partire in tempo la produzione in Europa, prevista per quest’estate nel Regno Unito.

Il motivo sarebbe dovuto al fatto che le aspettative riguardo alla lavorazione della sceneggiatura e delle musiche non avrebbero soddisfatto la stessa Disney, e lo spostamento della produzione in autunno non sarebbe un qualcosa di contemplabile, viste le condizioni metereologiche non favorevoli in quel periodo.

Lo stop alla produzione della serie TV spin-off di La Bella e la Bestia nonostante sembra non sia definitivo, rischia di creare una possibile cancellazione del progetto. Queste sono le parole di Josh Gad a riguardo:

Abbiamo provato a far funzionare le cose ma, per ora, non hanno funzionato. Questi personaggi e questa storia continueranno a vivere, ma, a volte le migliori intenzioni e la realtà non riescono a collidere.

I due interpreti protagonisti della serie prequel dedicata a La Bella e La Bestia sono Luke Evans e Josh Gad, mentre Briana Middleton occupa il ruolo di Tilly. A lavorare sul progetto sono lo stesso Josh Gad, ed il creatori di Once Upon a Time Edward Kitsis e Adam Horowitz, e tutti e tre fanno da produttori esecutivi e co-showrunner.

Al centro della storia ci sono Gaston e LeFou, oltre che la sorellastra di LeFou, Lilly, che devono avere a che fare con delle rivelazioni che arrivano dal passato della ragazza, portando il trio a condivider un viaggio pieno di romanticismo, commedia ed avventura.

Liesl Tommy, che è stato già nominato ai Tony Awards, dirige il primo episodio. Alan Menken lavora alla colonna sonora.