Daredevil e le altre serie Marvel su Netflix lasceranno la piattaforma a fine febbraio

La notizia clamorosa sta arrivando direttamente attraverso i profili Netflix degli utenti europei della piattaforma streaming, ed è rimbalzata anche sui siti oltreoceano: Daredevil e le altre serie Marvel lasceranno Netflix a fine febbraio. La data ultima che viene indicata per vedere i telefilm sulla piattaforma sarebbe quella del 28 febbraio.

Il catalogo di Netflix escluderà quindi da marzo Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders, Iron Fist e The Punisher, insomma tutte le serie Marvel, fino ad ora prodotte dalla piattaforma streaming. Il tutto dovrebbe essere il frutto dello sviluppo di nuovi progetti dedicati da parte dei Marvel Studios che ora possono sfruttare la presenza della piattaforma Disney+.

Ricordiamo che su Disney+ sono stati già lanciati show come WandaVision e Loki, ed altri progetti Marvel arriveranno a breve. Mentre lo stop allo sviluppo delle serie Marvel su Netflix è stato dato già da diverso tempo, portando comunque a produrre in precedenza, tra le altre cose, tre stagioni di Daredevil, due di The Punisher e tre di Jessica Jones.

Il fatto che qualche mese fa siano stati inseriti nel Marvel Cinematic Universe anche lo stesso Daredevil di Charlie Cox ed il Kingpin di Vincent D’Onofrio fa intendere come i Marvel Studios abbiano dei piani in mente per i personaggi che in precedenza sono stati sfruttati da Netflix.

La piattaforma streaming ancora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la notizia sta rimbalzando sul web già da ore.