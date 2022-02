Daredevil: Charlie Cox vuole interpretare il personaggio fino a quando non sarà vecchio

Charlie Cox ha dichiarato che avrebbe voglio di interpretare Daredevil ancora per molti anni, fino a quando non sarà troppo vecchio per fare il supereroe.

Ora che il Daredevil di Charlie Cox è stato inserito anche nel Marvel Cinematic Universe l’interprete è pronto a vestire i panni del supereroe ancora per tanti anni, addirittura fino a quando non verrà considerato troppo vecchio per farlo.

Ecco ciò che ha detto l’attore a Supanova:

Sono stato così fortunato ad essere ingaggiato per interpretare questo personaggio, e considero tutto ciò come un regalo. Ho amato ogni singolo minuto della lavorazione alla serie TV su Daredevil. Quando mi hanno chiesto di tornare è stata una cosa assolutamente entusiasmante per me. E non vorrei essere un po’ ingordo, ma desidererei ancora altre esperienze con questo personaggio. Vorrei lavorarci ancora per molti anni. Anzi, spero che non finisca mai questa cosa. Spero di arrivare al punto in cui le persone diranno ‘sei troppo vecchio per fare questa parte’.

Ricordiamo che il Daredevil di Charlie Cox è stato introdotto nel Marvel Cinematic Universe all’interno di Spider-Man: No Way Home, e nello stesso periodo anche il Kingpin di Vincent D’Onofrio è comparso in Hawkeye. Il duo protagonista della serie TV Netflix su Daredevil proseguirà quindi ad essere presente nelle storie Marvel sullo schermo.