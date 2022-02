Anche YouTube punta sul metaverso: “renderemo i videogiochi più interattivi”

YouTube annuncia i suoi piani per il metaverso. «Stiamo lavorando per portare ancora più possibilità di interazione nei videogiochi, vogliamo che sembrino più vivi», ha spiegato Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube. «È ancora molto presto, ma non vediamo l’ora di trasformare questi mondi virtuali in qualcosa di assolutamente reale».

Come spiega Bloomberg, non esiste una ricetta ufficiale per il metaverso. Oggi è soprattutto una buzzword utilizzata per scopi di marketing, e le aziende, individualmente, stanno cercando di capire come cavalcare questa nuova ondata. «Molti sono scettici nei confronti del metaverso e ritengono che sia un semplice tentativo di rebranding della realtà virtuale», scrive Nico Grant. «Ma altre aziende tecnologiche credono che si tratti veramente della prossima grande cosa; un concetto in grado di rivoluzionare i social media, il gaming e il possesso degli asset digitali».

Da McDonald a Dyson, sono moltissime le aziende che hanno annunciato i loro primissimi esperimenti con il concetto di metaverso e mondi virtuali. E va detto: per il momento siamo ancora in una fase estremamente acerba.

Disney recentemente, attraverso il suo CEO, ha annunciato di voler puntare molto sulla creazione di esperienze che uniscono virtuale con fisico e che il metaverso rappresenterà una parte importante della sua strategia per dominare non soltanto l’intrattenimento, ma anche il settore dello sport.