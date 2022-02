Samsung Galaxy S22: la serie supererà le vendite degli S21, ma non degli S10?

Come da poco riportato sulle pagine di PhoneArena, le previsioni di Samsung per i suoi appena annunciati Samsung Galaxy S22, svelato nel corso dell’evento Unpacked della giornata di ieri, non sono poi così entusiasmanti se paragonate al passato. Pare infatti che i dispositivi, ormai ufficiali, avranno modo di riuscire a superare quanto ottenuto dalla compagnia lo scorso anno in termini di vendite, ma che questi non potranno comunque eguagliare i risultati ormai da sogno degli S10 di due anni fa.

Parliamo infatti di dispositivi che si presentano sul mercato, seppur all’avanguardia, dopo un declino del mercato non indifferente, i quali infatti dovranno avere a che fare con la carenza di scorte e con un consumo degli utenti non più al top come una volta. Il tutto è anche per via delle necessità sempre meno incombenti di avere fra le mani un dispositivo flagship, proprio quello che i tre nuovi gioiellini del colosso sudcoreano puntano a essere.

Pare quindi che si parlerà comunque di risultati positivi per i nuovi gioiellini, ma che quanto ottenuto con i Galaxy S9 nel 2019 e tutti i dati degli S10 nel 2020 siano ormai quasi un lontano ricordo, visti i problemi che la pandemia ha causato a quest’industria. C’è da dire che per fortuna la situazione sta comunque via via migliorando, e di conseguenza il colosso avrà modo di riuscire a ottenere comunque dei risultati migliori rispetto a quanto fatto nell’ultimo anno con i suoi dispositivi.

Resterà da vedere nel corso dei prossimi mesi quali saranno i numeri effettivi, mentre il settore si riprende e il colosso continua a presentare nuovi dispositivi pronti a migliorare la propria presenza sul mercato, con anche notizie positive, come quella del processo di supporto prolungato per gli smarthpone di cui abbiamo parlato qui.