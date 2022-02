Samsung si prepara a battere Google con gli aggiornamenti dei suoi dispositivi

Come confermato in via ufficiale, il supporto dei dispositivi Samsung sembra pronto a sbaragliare anche l'agguerrita concorrenza del colosso di Mountain View.

Nel corso degli anni, Samsung è riuscita a migliorare non solo le proprie potenzialità per quel che riguarda il campo dello sviluppo di nuovi dispositivi pronti a migliorare la sua posizione nel mercato (fra pieghevoli, flagship, e fascia media sempre più potente), arrivando nelle case di moltissimi utenti, ma anche nello sviluppo di aggiornamenti costanti.

Nonostante, vista la mole di telefoni – e non solo – si trovi ad abbandonare lo sviluppo di alcuni dopo vari anni di update, per quel che riguarda i nuovi modelli si parla anche di 5 anni di aggiornamenti Android, come avverrà per i Galaxy S22 annunciati.

Parliamo di un’iniziativa davvero piacevole, sia nel rispetto degli utenti, sia per quello dell’ambiente, visto che permetterà a molti utenti di ritardare il loro cambio del telefono, nel caso in cui abbiano preso uno degli ultimi gioiellini della compagnia. I nuovi numeri permettono alla compagnia di superare anche Google e i suoi Pixel, introducendo la novità anche retroattivamente per alcuni dei suoi ultimi gioiellini.

Trovate qui di seguito la lista di tutti i dispositivi per cui il colosso ha confermato 5 anni di aggiornamenti.

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

C’è comunque da considerare, come riportato sulle pagine di 9to5Google, che la compagnia ha accennato al fatto che tutti i dispositivi riceveranno “fino a” quattro anni di update maggiori, al contrario dei 5 per la sicurezza garantiti, il che potrebbe quindi portare il colosso nel corso dei prossimi anni a interrompere il supporto prima di rilasciare un quarto grosso aggiornamento.