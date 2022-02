Futurama: la serie revival arriverà in Italia su Disney+

Dopo l’annuncio della produzione della serie revival di Futurama da parte di Hulu, con i nuovi episodi in arrivo nel 2023, Disney+ e 20th Television Animation hanno reso noto che le nuove puntate di Futurama arriveranno direttamente sulla piattaforma streaming.

Sono stati ordinati 20 nuovi episodi e la serie entrerà in produzione a febbraio, con un debutto sulla piattaforma streaming previsto per il 2023. Nella versione originale il cast delle voci comprende le star Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Il co-creaotre David X.Cohen ha detto:

Sono entusiasta di avere un’altra possibilità di pensare al futuro… o a qualsiasi altra cosa che non sia il presente.

Mentre l’altro co-creatore Matt Groening ha commentato:

È un vero onore poter annunciare il ritorno di Futurama ancora una volta prima che la serie venga cancellata di nuovo bruscamente.

Marci Proietto, Head of 20th Television Animation ha aggiunto:

Quello che amo dell’animazione è che è possibile per una serie di successo prendersi una pausa per poi tornare anni dopo, anche su una piattaforma diversa, e riprendere proprio da dove si era interrotta. Futurama è una di queste. L’entusiasmo per il ritorno della creazione geniale di Matt e David con nuovi episodi è stato incredibile. Sono emozionato che questa squadra straordinaria possa raccontare altre storie e che il nostro equipaggio della Planet Express possa vivere altre avventure insieme. È una vittoria per i fan che hanno amato la serie fin dall’inizio e per quelli che la scopriranno per la prima volta.

Andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su FOX dal 1999 al 2003, Futurama è poi tornata nel 2007 con quattro film direct-to-DVD che successivamente sono stati trasmessi come episodi di 30 minuti su Comedy Central. Sulla base del loro successo, Comedy Central ha ordinato nuove stagioni della serie che ha fatto un trionfale ritorno in televisione nel giugno 2010. F

uturama è stata la seconda serie nella storia dei media a tornare in produzione grazie alla forza delle sue vendite di DVD e alle repliche sui canali via cavo. Nel corso della sua storica corsa, Futurama ha ottenuto sei Emmy Awards – tra cui due Outstanding Animated Program, sette Premi Annie, due Environmental Media Awards e due Writer’s Guild of America Awards. Durante le sue sette stagioni, che hanno attraversato due decenni, sono stati prodotti 140 episodi originali, con l’episodio finale andato in onda negli Stati Uniti il 4 settembre 2013.