Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek sono Zeus ed Hera nel nuovo spot BMW

Prosegue, in attesa del pezzo forte che verrà presentato durante il Super Bowl, la sequela di buffi spot per BMW che vede protagonista Arnold Schwarzenegger nei panni di Zeus, alle prese col moderno mondo dei mortali: questa volta ad affiancarlo, nei panni della moglie Hera, c’è Salma Hayek.

Ora scopriamo finalmente perché Zeus si trova in California: semplicemente, ha deciso che ne ha abbastanza dell’Olimpo e che è ora di andare in pensione… portandosi appresso anche la moglie in un bel posto soleggiato. A scorrazzarli in giro, tanto, c’è il nuovo modello di macchinone elettrico della BMW, la iX.

Lo spot precedente l’ha visto prendere un frappuccino: cosa succederà nello spot del Super Bowl, il 13?

Qui trovate il primo video della serie.

Intanto negli ultimi giorni Schwarzenegger è stato coinvolto in un brutto incidente, in cui, per fortuna non ha riportato ferite. L’incidente è avvenuto a Los Angeles, tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue. Secondo quanto riferito da Margaret Stewart, del dipartimento di Los Angeles, la donna coinvolta nell’incidente sarebbe stata portata in ospedale dopo aver subito delle ferite non gravi.

Tra gli altri progetti in lavorazione del popolare attore c’è anche il sequel de I Gemelli, in cui Danny DeVito tornerà a lavorare al fianco di Arnold Schwarzenegger, ricreando il duo di interpreti del film cult degli anni Ottanta.

Leggi anche: