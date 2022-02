Arnold Schwarzenegger nei panni di Zeus? Una pubblicità per la BMW, ecco il video

Un film, una serie, un videogioco, qualche progetto collaterale? Nìente di tutto questo, il tanto famigerato teaser poster con Arnold Schwarzenegger nei panni di Zeus si riferiva, come pronosticato da alcuni, a una pubblicità, nello specifico un corto per BMW di cui è ora arrivato un assaggio, mentre l’integrale verrà trasmesso in occasione del Superbowl, il 13 febbraio.

“Something Electric is Brewing” è il titolo del teaser, in cui un barista sbaglia la pronuncia del nome sul bicchiere del latte macchiato di… Zeus! Il tutto risulta molto surreale, con Zeus che sembra davvero fuoriposto e Schwarzy schiacciato in una armatura che lo rende più tarchiato del dovuto. Cosa c’entri tutto ciò con le BMW? Lo scopriremo il 13.

Intanto negli ultimi giorni Schwarzenegger è stato coinvolto in un brutto incidente, in cui, per fortuna non ha riportato ferite. L’incidente è avvenuto a Los Angeles, tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue. Secondo quanto riferito da Margaret Stewart, del dipartimento di Los Angeles, la donna coinvolta nell’incidente sarebbe stata portata in ospedale dopo aver subito delle ferite non gravi.

Tra gli altri progetti del popolare attore in lavorazione c’è anche il sequel de I Gemelli, in cui Danny DeVito tornerà a lavorare al fianco di Arnold Schwarzenegger, ricreando il duo di interpreti del film cult degli anni Ottanta.

