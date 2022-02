Amazon raddoppia lo stipendio massimo di base dei dipendenti negli USA

Come confermato sulle pagine del Washington Post, Amazon ha deciso di incrementare lo stipendio dei dipendenti per evitare che sempre più impiegati possano lasciare l’azienda. Si tratta di una manovra ovviamente non conveniente nel breve periodo per le tasche del colosso, ma che a quanto pare risulta particolarmente necessaria nel territorio degli Stati Uniti.

Parliamo infatti di un luogo dove il lavoro non è di certo poco, e anzi, le aziende si trovano in competizione per accaparrarsi sempre più dipendenti. Come confermato in via ufficiale quindi, la società ha deciso di aumentare a 350.000 dollari la retribuzione massima di base dei dipendenti, oltre il doppio, visto che questa si aggirava sui 160.000 dollari.

Ovviamente, con l’azienda in costante crescita, questa manovra è risultata più facile rispetto a quanto non lo fosse stata in passata, oltre che necessaria, dato che un abbandono da parte di molti dipendenti potrebbe arrivare a fermare in diversi casi le operazioni del colosso.

Per il momento si tratta di un aumento però legato solamente al territorio degli Stati Uniti, è bene precisare, seppur non è detto che nel corso dei prossimi mesi e anni Amazon non si trovi a regolare in proporzione la retribuzione di tutti i posti di lavoro anche nel resto del mondo.