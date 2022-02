Adam Driver al posto di Hugh Jackman nei panni di Enzo Ferrari per il film biopic

Sarà Adam Driver a interpretare Enzo Ferrari nel film biopic che sarà realizzato da Michael Mann, e che prevedeva in precedenza la presenza di Hugh Jackman nei panni del personaggio protagonista. Quello di Adam Driver non è, però, l’unico nome nuovo inserito nel cast del lungometraggio, considerando che parteciperanno al film su Enzo Ferrari anche Penélope Cruz e Shailene Woodley.

Penelope Cruz vestirà i panni di Laura, la moglie di Enzo Ferrari, mentre Shailene Woodley farà Lina Lardi. La produzione del lungometraggio inizierà a maggio in Italia. Si tratta di un progetto a cui Michael Mann lavora da circa due decenni.

La storia inizierà ne 1957, quando l’ex pilota Ferrari viveva un momento di crisi: tra la situazione difficile che vive con la moglie ed il fallimento della sua azienda, decide di giocarsi il tutto per tutto su una sola corsa, la Mille Miglia.

Mann lavorerà su una sceneggiatura realizzata assieme a Troy Kennedy Martin (The Italian Job), basata sul libro di Brock Yates intitolato Enzo Ferrari – The Man and the Machine. Il filmmaker farà da produttore assieme alla sua Moto Productions, ed a P.J. van Sandwijk, John Lesher, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher, Gareth West e Niels Juul.