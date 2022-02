Steam Deck: in alcuni casi la batteria potrebbe durare anche soli 90 minuti

Lo Steam Deck è ormai vicino al debutto, ma pare che i dubbi in merito alle potenzialità della nuova console non siano ancora finiti. Dopo che si è parlato molto di compatibilità con i vari giochi presenti sul catalogo di Steam (e non solo), e delle effettive performance che la macchina offrirà una volta lanciata, arrivano anche dei dubbi in merito alla batteria. Come comunicato in via ufficiale da Valve, questa dovrebbe riuscire a sostenere il gaming per una durata che va dalle 2 alle 8 ore, nel caso migliore un buon risultato, ma nel peggiore un grosso problema.

L’effettiva durata varierà ovviamente in base al modo in cui gli utenti spremeranno la piattaforma e ne sfrutteranno le possibilità, oltre che ovviamente in maniera proporzionale al titolo a cui si sta giocando, seppur dei test abbiano mostrato che in alcuni casi davvero gravi si riesce a stento a raggiungere la mezzora. Al fine di ottimizzare il tutto, sarà necessario diminuire il carico di calcolo della piattaforma, oltre che la luminosità, decidendo ad esempio di giocare a 30 FPS e non a 60, con impostazioni grafiche da controllare attentamente.

Le opere indie, e quelli più vecchi – di conseguenza quasi sempre con poche pretese lato hardware – sono ovviamente i preferiti dalla batteria, dato che la console riesce a gestire il tutto senza sovraccaricarsi, fornendo comunque un’esperienza degna e qualitativamente elevata, seppur i giochi AAA avranno comunque modo di dire la loro sulla piattaforma.

In soldoni, stando ai primi test della batteria e considerando le dichiarazioni di Valve, sembra che ci sarà modo di riuscire a ottimizzarla a più riprese per evitare durate ridicole, ma trattandosi all’effettivo di un PC in miniatura, risulterà necessario stare molto attenti alle impostazioni per evitare di consumarla eccessivamente.