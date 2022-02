Samsung Galaxy Tab S8: annunciata la nuova serie all’evento Unpacked

Dopo che Samsung ha avuto modo di annunciare i suoi nuovi Galaxy Tab S8 nell’evento Unpacked, scopriamo tutti i dettagli in merito ai nuovi dispositivi flagship.

Si è parlato molto nel corso delle ultime settimane dei nuovi Samsung Galaxy Tab S8. dispositivi anticipati a più riprese grazie a molteplici rumor, proprio come avvenuto per gli smartphone S22. Il colosso sudcoreano, Samsung, ha tenuto un evento Unpacked per approfondire dettagli in merito a entrambe le nuove serie di dispositivi proprio nella giornata di oggi, 9 febbraio, alle 16 in punto.

Si tratta ancora una volta di articoli flagship sotto entrambi i fronti, ma in questo articolo vogliamo parlare nello specifico della nuova serie dei Samsung Galaxy Tab S8, che si compone, all’infuori del modello base, anche dalla versione S8+ e dall’S8 Ultra, le quali differiscono per alcuni dettagli, e si presenteranno in grafite, argento e rosa oro.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Partendo questa volta dai dispositivi ultra, dei veri e propri top-end nel campo dei tablet, parliamo di dispositivi annunciati da Samsung che presentano schermi da 14,6 pollici con tecnologia Super AMOLED, 120 Hz di refresh rate e risoluzione WQXGA+, con la possibilità di utilizzare il tutto come secondo monitor. All’interno troviamo un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e fino a 16 GB di RAM, con 512 GB di spazio per l’archiviazione massimi.

Nella parte superiore è presente un notch che offre una fotocamera da 12 MP grandangolare con sensori ultra grandangolari per le videoconferenze, con i microfoni che offrono invece 3 diversi livelli di cancellazione del rumore. Nel retro è invece presente una 13 MP principale e un sensore da 6 MP ultra grandangolare. Il dispositivo si presente con una sola porta USB-C, e offre il massimo supporto a moltissimi programmi per ambiti lavorativi. È stata confermata anche una tastiera gratis per chiunque preordinerà i dispositivi, mentre la S Pen sarà già inclusa. I prezzi partono da 1.299€.

Samsung Galaxy Tab S8

Il modello base offre invece uno schermo LCD Full HD + da 12,4 pollici, con ancora una volta refresh rate di 120 Hz immancabile. Troviamo anche in questo caso gli Snapdragon 8 Gen 1, comuni per tutta la serie, oltre che opzioni per accedere a fino 8 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione. Per la serie è comune anche il setup delle fotocamere, che viene infatti tramandato anche negli S8 e negli S8+. I prezzi partono da 849€

Samsung Galaxy Tab S8+

Questa volta, il dispositivo Plus della serie risulta quasi identico sotto ogni dettaglio rispetto alla versione base, ma c’è da dire che troviamo una grossa differenza per quel che riguarda la qualità dello schermo, dato che si tratta in questo caso di un Super AMOLED con risoluzione WQXGA, sempre con 120 Hz di refresh rate, e non di un LCD. I prezzi partono da 999€.