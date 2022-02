Scopriamo Macabre, la nuova collana horror ispirata a Stephen King, in una live speciale alle 15:00 sul canale Twitch di Multiplayer con molti ospiti!

09—Feb—2022 / 10:04 AM

Per tutti gli amanti del terrore, dell’horror e della suspence, Stephen King è ovviamente una certezza. Il Re del Terrore ci ha accompagnato per decenni con le sue storie e racconti, i suoi personaggi grotteschi e le paure tramutate in mostri.

Al tempo stesso King è stato seminale per moltissimi e moltissime altri autori e autrici, diventando un vero e proprio maestro e fonte d’ispirazione. Proprio da questo nasce Macabre, la nuova collana letteraria di Sperling & Kupfer dedicata agli amanti di Stephen King, ai lettori di storie horror e appassionati di suspence.

Macabre raccoglie alcune delle opere più celebri del passato ma anche alcune interessanti e stimolanti novità contemporanea. Una selezione di titoli di suggestiva e diversificata; alcuni dei quali tra i titoli preferiti dello stesso Stephen King, altri che presentano elementi dello stile tipico del Re del Terrore.

All’interno della collana di Macabre, che ha debuttato in libreria lo scorso autunno, troviamo:

Il Banditore di Joan Samson

Prede di Gabriel Bergmoser

Nel buio della casa di Fiore Manni e Michele Monteleone

La casa in fondo a Needles Street di Catriona Ward

In occasione dell’arrivo in libreria dell’ultimo romanzo, il thriller di successo mondiale di Catriona Ward, nella cornice del Book Club dei cugini Multiplayer.it, alle 15 di Mercoledì 9 Febbraio ci sarà una live speciale sul canale Twitch di Multiplayer.it presentata dalla nostra Gabriella Giliberti in compagnia degli autori Fiore Manni e Michele Monteleone e dell’editor Federica Graceffa.

Se amate l’horror non potete assolutamente mancare a questo appuntamento!

Ci sarà da spaventarsi!