Google Assistant diventa più scattante su Wear OS

Come confermato in via ufficiale, un nuovo aggiornamento dell'assistente vocale di Google l'ha reso maggiormente veloce su piattaforma Wear OS.

Anche se a volte non si tratta di aggiornamenti chissà quanto importanti, fa sempre piacere sapere che Google è al lavoro al fine di migliorare le potenzialità del proprio assistente vocale, che adesso sta per aggiornarsi proprio su Wear OS, diventando maggiormente performante, oltre che con un nuovo design.

Come ribadito anche nel corso dell’evento Samsung Unpacked della giornata odierna, troviamo ora un nuovo messaggio sullo schermo da parte dell’assistente virtuale, il quale chiede come esso possa aiutare. La vera novità sta nelle risposte che a detta del colosso saranno le più veloci di sempre, in competizione con quelle esclusive dei Google Pixel, i dispositivi migliori sul mercato da questo punto di vista.

Fra le ulteriori novità, come confermato sulle pagine di 9to5Google, troviamo la possibilità per Wear OS di fare streaming di YouTube Music attraverso la semplice connessione, che si tratti o meno di Wi-Fi, senza che risulti necessario dover eseguire un download al fine di procedere con l’operazione.

I miglioramenti sulla velocità si fanno già vedere di tanto in tanto, come il comando aggiunto qualche mese a dietro che permette di non pronunciare “Hey Google” in alcuni casi, ne abbiamo parlato qui.