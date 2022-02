Windows 11: leak avrebbe anticipato 3 feature in arrivo

Un recente leak sembra aver anticipato 3 feature in arrivo per Windows 11, che però non sono ancora state annunciate da parte di Microsoft.

Nel corso degli scorsi mesi, quando Microsoft ha avuto modo di approfondire le funzionalità di Windows 11 presenti e quelle in arrivo nel corso dei mesi successivi, si è parlato di come il sistema operativo avrebbe ricevuto diverse migliorie proprio nel corso del 2022. Si parla per la maggior parte di novità non ancora confermate, di cui all’effettivo il colosso di Redmond non ha infatti ancora discusso, ma l’account Twitter thebookisclosed potrebbe aver anticipato già alcune feature relativamente vicine al debutto sul nuovo OS.

Parliamo di un leak potenzialmente affidabile, ma che è bene prendere con le pinze fino a che una conferma ufficiale sul tutto non sarà finalmente arrivata. Si parla nello specifico di nuove opzioni dedicate agli sticker per i wallpaper desktop, miglioramenti alla modalità tablet e cambiamenti alle notifiche, che dovrebbero quindi essere confermati nel giro di non troppo tempo da Microsoft per poi giungere sul sistema.

Il tutto è stato anticipato grazie a un debugger, ed è stato svelato che nel primo caso si parla della possibilità di personalizzare con un editor dedicato agli sticker da inserire sul proprio schermo, pensati per restare anche nel caso in cui si cambi sfondo, restando ancorati a un singolo monitor. A quanto pare invece, la modalità tablet migliorerà grazie all’arrivo di una nuova feature della barra degli strumenti direttamente da Windows 10, che permette di oscurarla automaticamente.

Non è al momento chiaro in che modo le notifiche di Windows dovrebbero essere mutate, ma staremo a vedere quando (e sé) finalmente la compagnia annuncerà quanto anticipato di cosa si tratterà. C’è da dire che nel giro di solamente qualche mese gli aggiornamenti a Windows 11 non sono di certo mancati, e anzi, fra supporto per Android e migliorie alla stabilità se ne prevedono delle belle per quest’anno.