Under Wraps 2: in lavorazione il sequel del film Disney

Disney ha annunciato la lavorazione del lungometraggio sequel di Under Wraps – Halloween con la Mummia. L’annuncio è stato fatto durante il Television Critic Assocation, ed è stato reso noto che il lungometraggio sarà realizzato sia per Disney Channel che per Disney+.

Nel 2021 è uscito il primo film dedicato ad Under Wraps, che ha fatto da remake al lungometraggio uscito nel 1997 intitolato Una Mummia per Amico. In questo sequel Amy, Gilbert e Marshall si dovranno preparare per supportare la mummia Harold e la sua amata Rose che si troveranno in pericolo. Sobek, una mummia cattiva millenaria, vuole la sua vendetta nei confronti di Harold, ed Amy, Gilbert e Marshall dovranno proteggerlo.

In Under Wraps 2 vedremo protagonisti Malachi Barton, Christian J. Simon, Sophia Hammons, Phil Wright, Melanie Brook, T.J. Storm, Rryla McIntosh, Jordan Conley ed Adam Wylie. Il lungometraggio è prodotto da MarVista Entertainment, con i produttori esecutivi Todd Y. Murata e Fernando Szew. Il lungometraggio è scritto da Josh A. Cagan e diretto da Alex Zamm.

Il film originale vedeva protagonisti un gruppo di ragazzini che facevano amicizia con la mummia trovata nell’inquietante casa del quartiere. Questa è la trama: