Reacher: stagione 2 confermata già a pochi giorni dal debutto su Prime Video

Ad appena quattro giorni dal debutto su Prime Video, Reacher si è già guadagnato il diritto a una seconda stagione, visto l’entusiasmo con cui è stata accolto il serial sulla piattaforma streaming di Amazon.

ITS OFFICIAL. #ReacherOnPrime will be back for Season 2. 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/AZqL16yipa — Prime Video (@PrimeVideo) February 8, 2022

A confermarlo un poster ufficiale pubblicato dall’account Twitter di Prime Video e un approfondimento di Variety, che afferma il successo della serie, tra le cinque più viste di sempre già dopo pochi giorni di presenza in catalogo.

L’impatto globale di Reacher lo rende uno dei debutti più di sempre su Prime Video, e non vediamo l’ora di portare ai fan una seconda stagione del loro show preferito.

ha affermato Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios.

La prima stagione della serie è basata sul romanzo d’esordio del personaggio creato da Lee Child, ovvero The Killing Floor, conosciuto in Italia come La Zona Pericolosa. Lo sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo del telefilm sarà Nick Santora.

Gli altri membri del cast sono Malcolm Goodwin (Oscar Finlay), Willa Fitzgerald (Roscoe Conklin), Chris Webster (KJ), Hugh Thompson (Baker), Maria Sten (Frances Neagley), Harvey Guillén (Jasper), Kristin Kreuk (Charlie), Currie Graham (Kliner Sr.), Marc Bendavid (Hubble), Willie C. Carpenter (Mosley), Maxwell Jenkins (Reacher da ragazzo) e Bruce McGill (Mayor Teale).

