Nope: il teaser del nuovo film di Jordan Peele che uscirà a luglio

Il trailer di Nope, il nuovo lungometraggio di Jordan Peele, verrà lanciato durante il Super Bowl del 13 febbraio, ma, nel frattempo, è stato diffuso un teaser trailer che anticipa qualcosa del lungometraggio dell’autore di Scappa – Get Out e di Noi.

Ecco il teaser traile di Nope.

Il cast del lungometraggio vede presenti Daniel Kaluuya (Get Out) che ritorna a lavorare con Jordan Peele Peele, assieme a Steven Yeun (“The Walking Dead,” Mayhem) ed a Keke Palmer (“Scream”). Michael Wincott (The Crow), Barbie Ferreira e Brandon Perea sono gli altri protagonisti.

Non è stato rivelato praticamente nulla riguardo a Nope, ma il film fa parte di un accordo esclusivo di cinque anni stretto tra la Universal Pictures e Jordan Peele con la sua Monkeypaw Productions. Nonostante non sia stato rivelato ancora nulla del film si parla come di una storia che promette molto, e che vuole caricare di aspettative gli appassionati di horror e thriller che si sono avvicinati al regista Jordan Peele in questi anni.

Ricordiamo che Jordan Peele ha lavorato negli ultimi anni anche al rifacimento della storica serie TV Ai Confini della Realtà.

Nope uscirà al cinema il 22 luglio 2022.