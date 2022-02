NFT: “Una truffa”, secondo lo store Itch.io

Il mondo degli NFT, continuando ad accrescere nel corso degli ultimi mesi ha creato molti dissapori sul web, con alcuni membri della community di internet che ritengono il tutto rivoluzionario, altri che non si avvicinano alla tecnologia, e ulteriori ancora che la ritengono una truffa.

In quest’ultima categoria rientra il negozio digitale Itch.io, che si è da poco schierato duramente contro questo tipo di utilizzo della blockchain sulla piattaforma di Twitter, come potete vedere nel Tweet tradotto qui di seguito.

A few have asked about our stance on NFTs:

NFTs are a scam. If you think they are legitimately useful for anything other than the exploitation of creators, financial scams, and the destruction of the planet the we ask that please reevaluate your life choices.

Peace ✌️

