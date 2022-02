The Sandbox: ufficiale il crossover con i Rabbids di Ubisoft

Ubisoft ha ufficializzato una partnership con il metaverso di The Sandbox, particolarmente noto per chi bazzica nel mondo di NFT e criptovalute, assicurandosi di portare i Rabbids in questo mondo completamente innovativo.

Si tratta di un’esperienza che ormai fa chiacchierare di sé da diverso tempo, e che ha di sicuro modo di guadagnare molto dall’arrivo dei personaggi della compagnia francese, che dopo aver già invaso diversi universi, si lanciano in questo mondo grazie al supporto della software house, che sta da tempo investendo nel Web3.

La partnership in questione porterà l’arrivo di oggetti e personaggi per giocatori e creatori di The Sandbox, i quali avranno modo di usare il VoxEdit e il Game Maker della piattaforma per sfruttare le novità aggiunte grazie al supporto di Ubisoft. Potete ammirare il primo trailer ufficiale della presentazione in questione qui di seguito, dove si vede in diretta l’invasione dei Rabbids direttamente da un portale dimensione.

A quanto pare, i lavori sul tutto sono ormai già a buon punto, in quanto avviati da molto tempo e di conseguenza nel giro di non molto tempo vedremo finalmente gli amati personaggi giungere sulla piattaforma ormai divenuta colossale.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Guillaume Mammi, Senior Manager of New Business and Partnerships di Ubisoft.