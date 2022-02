New York, un cubo d’oro massiccio conquista Central Park: vale 12 milioni di dollari

Un misterioso cubo d'oro è apparso nel cuore di Central Park, a New York. È opera di un'artista tedesco, che lo ha realizzato per promuovere una sua criptovalute.

La scorsa settimana un cubo d’oro è apparso nel cuore di Central Park, il più grande parco di New York. 186 Kg di puro oro oro massiccio a 24 carati, per un valore di circa 12 milioni di dollari. È un’opera dell’artista tedesco Nicolas Castello, che l’ha realizzata nel tentativo di farsi pubblicità.

Il cubo d’oro non è in vendita ed è rimasto esposto nel parco – ben sorvegliato da alcuni agenti di sicurezza privata – per 24 ore. «È un’opera concettuale che abbraccia l’arte in ogni sua sfaccettatura», ha raccontato Castello. Ma le ragioni dell’esposizione sono decisamente più veniali: Castello ha lanciato una sua criptovaluta e in futuro intende produrre degli NFT.

Il Castello Coin, $CAST, verrà proposto ad un prezzo di 0,39 euro per unità. Poi, il prossimo 21 febbraio, l’artista tedesco metterà all’asta alcuni NFT che potranno essere acquistati utilizzando la nuova alt-coin.

«Il cubo», argomenta la gallerista austriaca Lisa Kandlhofer, «può essere visto come un canale di comunicazione tra un ecosistema culturale del 21esimo secolo, quello delle criptovalute, e il mondo antico dove l’oro regnava supremo sull’economia».

Il cubo d’oro è stato realizzato in una fonderia svizzera, nella località di Aarau, mentre il materiale è stato fuso alla temperatura di 1.100 gradi celsius. Dopo l’esibizione a Central Park, l’opera è stata esposta durante una cena privata a cui avrebbero partecipato diversi VIP del circuito artistico newyorchese.