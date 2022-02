Better Call Saul 6: il primo teaser dell’ultima stagione

Ecco il primo teaser trailer di Better Call Saul 6, l'ultima stagione della serie TV che ha come protagonista Bob Odenkirk.

08—Feb—2022 / 12:07 AM

In vista di Better Call 6 è stato lanciato il primo teaser trailer dell’ultima stagione della serie TV che vedrà Bob Odenkirk vestire ancora i panni di Saul Goodman. Non è stata rivelata la data d’uscita dell’ultima stagione, anche se alcuni appassionati hanno interpretato dal teaser che si possa trattare del 18 aprile.

Ecco il teaser trailer di Better Call Saul 6 in cui vediamo presenti i serial killer gemelli.

#BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 7, 2022

Questa ultima stagione arriva dopo diverse situazioni che ne hanno impedito il regolare sviluppo, considerando la pandemia, ed anche i problemi di salute di Bob Odenkirk, con l’attore che è collassato a terra durante le riprese, e che è stato successivamente ricoverato a causa di un infarto.

L’ultima stagione si è conclusa con Lalo in cerca di vendetta dopo essere sfuggito a un assassinio provocato da Gus e dopo aver scoperto che il suo socio Nacho Varga lo aveva tradito. A partire da questa stagione, Better Call Saul si svolge nel 2004, quattro anni prima del pilot di Breaking Bad.

Ricordiamo che Better Call Saul è uno spin-off dell’acclamata serie cult Breaking Bad, e che negli anni ha riscosso altrettanto successo, arrivando ad ottenere 40 nomination agli Emmy Awards.

Better Call Saul è disponibile su Netflix.

