Samsung Galaxy S22+ avrà le cornici più sottili di sempre?

In attesa che Samsung abbia finalmente modo di annunciare i nuovi Samsung Galaxy S22+ nel corso del prossimo evento Unpacked in arrivo, che avrà luogo nella giornata del 9 febbraio 2022, continuano i leak in merito ai nuovi dispositivi. Si parla come sempre di articoli piuttosto anticipati, che fra sfuggite della compagnia che hanno svelato quasi tutto in merito ai dispositivi, e leaker che hanno approfondito alcuni dettagli specifici.

Si parla questa volta dei Samsung Galaxy S22+, dispositivi che a quanto pare si presenteranno con i bordi più piccoli di sempre, ancora più rispetto agli S21 dello scorso anno. A svelare il tutto è stato Ice Universe, il quale ha mostrato una foto comparativa, che potete vedere in copertina all’articolo. Abbiamo come sempre a che fare con uno dei leaker maggiormente affidabili del settore, che in pressoché tutti i casi ci ha visto su moltissimi dettagli.

Considerando quanto detto, è possibile che quindi il colosso sudcoreano abbia migliorato l’effettiva quantità totale di spazio occupata dal display, almeno per quel che riguarda la parte in basso, apparentemente quella dove la compagnia ha prestato più attenzione nella riduzione. Seppur non si parli ovviamente di dettagli poi così fondamentali, c’è da dire che il miglioramento del design dei telefoni da parte del colosso è di sicuro da premiare.

Al momento, non abbiamo ancora indicazioni precise ufficiali in merito a quello che i dispositivi offriranno, sia all’esterno che all’interno, seppur sembra ormai quasi certo che questi si presenteranno in Italia con gli Exynos 2200, dispositivi da poco presentati da parte del colosso sudcoreano. Per quel che riguarda il nostro articolo di approfondimento in merito a tutte le novità leakate, nel caso in cui non voleste aspettare l’annuncio di Samsung e ricevere ogni anticipazione, vi rimandiamo a questo link.