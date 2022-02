Samsung Galaxy A13 4G spunta in una certificazione

Al fine di rendere i propri dispositivi maggiormente adatte per una fetta di pubblico sempre più grande, molte compagnie si trovano spesso a proporre delle piccole varianti dei propri gioiellini al fine di soddisfare ad esempio chi desidera delle specifiche tecniche più evolute, o come questo caso meno. Fra chi non crede nella sua evoluzione e chi invece aspetta con ansia che la propria zona venga coperta, molti utenti non hanno ancora modo di mettere mano sulla tecnologia del 5G, e Samsung ha pensato proprio a questi.

Dopo che la serie Galaxy si è arricchita con i Samsung Galaxy A13 5G infatti, sembra ormai certo che la compagnia stia valutando dei Samsung Galaxy A13 4G, verosimilmente uguali sotto quasi ogni punto di vista, seppur con ovviamente meno possibilità legate alla connettività. Recentemente, come riportato da MySmartPrice, una certificazione dei dispositivi in questione è emersa in rete, e a quanto pare è possibile che questi facciano il loro debutto sul mercato prima di quel che immaginiamo.

Ovviamente, avremmo a che fare con dispositivi ancora una volta di tipo budget, che dovrebbero presentarsi stando a quel che sappiamo con SoC Exynos 850 all’interno, un minimo di 3 GB di RAM e Android 12 già al lancio, con ovviamente diverse configurazioni di memoria pensate per accontentare i palati di sempre più utenti. Si parla poi di quattro fotocamere sul retro, di un jack audio da 3 mm e di un ovvia porta per la ricarica USB, con quattro colori fra cui scegliere: nero, blu, bianco, grigio e arancione.

Staremo a vedere quando finalmente la compagnia avrà modo di fare luce sui dispositivi in questione di cui si parla ormai da molto tempo, sempre che il tutto non avvenga nel corso del nuovo evento Unpacked che si terrà fra pochissimo, esattamente nella giornata del 9 febbraio 2022.