La Fantastica Signora Maisel 4: il trailer della quarta stagione della serie di Prime Video

Prime Video ha pubblicato il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4, la nuova stagione del telefilm che arriverà il 18 febbraio per quattro settimane sulla piattaforma, con due episodi distribuiti ogni settimana. La serie vede come protagonista Rachel Brosnahan nei panni di Miriam “Midge” Maisel.

Ecco il trailer ufficiale de La Fantastica Signora Maisel 4.

La serie è stata creata da Amy Sherman-Palladino, che ha scritto e prodotto il telefilm assieme a Daniel Palladino. Si tratta dello stesso duo che è stato dietro un altro progetto cult, quali è Gilmore Girls, conosciuto in Italia come Una mamma per amica. Il cast de La Fantastica Signora Maisel vede presenti Rachel Brosnahan, Alex Borstein, e Luke Kirby, assieme a Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e Jane Lynch. Nella nuova stagione compariranno anche Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Questa la sinossi riportata in calce al video:

Il cambiamento è nell’aria e Midge torna a esibirsi in totale libertà creativa. L’impegno per il suo lavoro e i luoghi in cui si recherà creeranno una frattura tra lei, la sua famiglia e i suoi amici.

Potrebbe interessarti anche questa news: