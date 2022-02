Intel ARC Alchemist: leak svela le prime foto dal vivo

Dopo che molteplici leak hanno riguardato le nuove schede video Intel ARC Alchemist, le pagine di VideoCardz hanno fornito una panoramica delle GPU in questione dal vivo, svelando il modo in cui queste si presenteranno verosimilmente ai consumatori.

Come svelato, dovrebbero essere presenti le DisplayPort 2.0, oltre che un dissipatore con ventola nera pensato per raffreddare le GPU senza dare troppo nell’occhio. Si parla poi di 8 moduli di memoria, sia per il modello flagship da 16 GB di VRAM sia per quello da 12 GB.

L’alimentazione avverrà attraverso una serie di pin da 6 e una da 8, seppur il design offra sufficiente spazio per presentare in futuro una doppia configurazione da 8 pin, nel caso in cui una quantità di energia maggiore servisse.

Seppur non ci sia ancor alcun tipo di ufficialità del tutto, la compagnia dovrebbe avere modo di fare finalmente chiarezza in merito alle sue schede video nel giro di non troppo tempo, svelando finalmente tutti i dettagli mancanti e confermando eventualmente quanto anticipato dai leak che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi. A quanto pare infatti, un modello potrebbe superare le RTX 3070 Ti, come approfondito nell’articolo a cui potete accedere da qui.