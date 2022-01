Intel Arc: la Xe-HPG supera le RTX 3070 Ti, stando ai benchmark leakati

Si parla da tempo delle schede video Intel ARC, sempre più vicine a essere svelate, nonché – come era prevedibile che succedesse – già vittima di diversi leak nella community. Parliamo questa volta nello specifico di benchmark riguardanti la Intel Xe-HPG, una scheda video che stando ai primi dati emersi, come riportato su VideoCardz e ripreso da Digital Trends, è in grado di battere leggermente anche la potentissima RTX 3070 Ti.

Va specificato che tutte le informazioni vanno prese per ora ancora con cautela, fino a che la compagnia non avrà rilasciato la scheda video e svelato tutti i dettagli in merito a questa. Parlando di quanto emerso invece, grazie al software SiSoftware, ci troviamo dei punteggi di 9,017.52Mpix/s per il gioiellino Intel, quindi leggermente migliori dei 8,369.51Mpix/s della RTX 3070 Ti di un 7,7% circa.

Nonostante sembra che si parli di un leggero superamento, c’è da dire che in ulteriori test le schede video sembrano quasi dello stesso livello, ma partire per Intel con questa attesa con un modello anche solo in grado di eguagliare le RTX 3070 Ti sarebbe in ogni caso un traguardo a dir poco ottimo. Mancano ancora moltissimi dettagli da vedere ovviamente, specialmente per quel che riguarda il supporto lato software e l’applicazione negli effettivi programmi, fra consumi e ulteriori specifiche che di sicuro verranno svelate nel corso delle prossime settimane.

Fra gli obiettivi di Intel, ovviamente, c’è quello di andare “controcorrente” e di riuscire a portare un buon quantitativo di dispositivi sul mercato, lasciando che i consumatori che non riescono a mettere mano su una scheda video abbiano modo di farlo con le sue Intel ARC. Restiamo in attesa di scoprire di più sul lancio in ogni caso, dopo che sembra che le schede grafiche siano state rinviate, ne abbiamo parlato qui.